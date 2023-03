Pallacanestro Trapani, Steven Davis firma con i granata

Coach Parente: "Ci aiuterà molto con le sue caratteristiche"

1' DI LETTURA

TRAPANI – La Pallacanestro Trapani comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo con Steven Davis, ala di 203 cm e 100 kg. Il giocatore di nazionalità americana ha accettato la proposta contrattuale fino al termine di questa stagione sportiva ed è atteso a Trapani. Già nel pomeriggio di giovedì 2 marzo dovrebbe conoscere staff e compagni di squadra per una prima sgambatura.

Davis in questa stagione ha giocato nel girone rosso del campionato di Serie A2 Old Wild West con la maglia della Fortitudo Bologna dove ha collezionato 19 presenze e realizzato le seguenti medie/partita: 7,3 punti (54% da 2 e 27% da 3), 4.5 rimbalzi e 1 assist in 22.5 minuti. Il giocatore può vantare anche un altro campionato di Serie A2, nella stagione 2021/22, dove, con la maglia di Biella, ha registrato oltre 18 punti di media e 7 rimbalzi in 30 gare tra campionato e supercoppa .

Daniele Parente, coach della Pallacanestro Trapani, si è così espresso sull’arrivo del giocatore statunitense: “Siamo contenti che Steven abbia accettato subito la nostra proposta ed il nostro progetto. Sa perfettamente la nostra situazione di emergenza e siamo convinti che ci aiuterà molto con le sue caratteristiche a raggiungere l’obbiettivo. Steven è un giocatore con doppia dimensione, dentro e fuori l’area, ed è dotato di ottimo atletismo”.