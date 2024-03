Pallanuoto, Euro Cup: per l’Ortigia pari a Berlino, ma il risultato “sta stretto”

Napolitano: "Non ci poniamo limiti"

Nell’andata degli ottavi di finale di LEN Euro Cup a Berlino, l’Ortigia porta a casa un punteggio che probabilmente gli sta stretto a fine gara. La squadra siciliana domina per tre quarti di partita, ma alla fine trova un solo un pareggio nel match contro lo Spandau 04 Berlin.

La compagine guidata da coach Piccardo ha un ottimo approccio alla gara: difende benissimo, riparte con grande dinamismo e sblocca subito il risultato. La gara prosegue su questi ritmi, ma negli ultimi 8 minuti la partita cambia. Lo Spandau aumenta la pressione e centra un parziale di 3-0 che rimette in parità il match. La reazione biancoverde arriva con Inaba, in superiorità, ma i tedeschi trovano ancora il pareggio con Prioteasa. A pochi secondi dalla sirena finale i tedeschi ottengono un rigore dubbio. Stamm va a tirare per il vantaggio, ma un monumentale Tempesti para ed evita la beffa. Finisce in parità, dopo una gran bella prestazione, che fa ben sperare per il ritorno.

A fine gara, parla il capitano dell’Ortigia Christian Napolitano: “Questo pareggio ci sta sicuramente stretto, ma siamo sulla strada giusta. Abbiamo dimostrato ancora che sappiamo farci valere anche con squadre di Champions League. Abbiamo fatto tutti una grande gara qui a Berlino, dal primo all’ultimo minuto e in un campo difficile. Siam in crescita, non ci poniamo limiti”.