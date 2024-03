Pallanuoto Master Over 45, anche il TeLiMar sul tetto del mondo a Doha

Cinque i convocati del circolo palermitano

Anche il TeLiMar sale sul tetto del mondo ai Mondiali di pallanuoto Master che si sono disputati a Doha, in Qatar. Per la categoria Uomini Over 45, sono ben cinque i convocati del circolo palermitano (Carlos Calaiò, Alessandro Cocciola, Daniele Cusimano, Mario Greco e Marcello Longo) nella rappresentativa italiana che ha battuto in finale per 9-5 gli slovacchi del Veterani Kosice, conquistando il titolo di campioni del mondo.

“Abbiamo giocato un gran campionato ad altissimo livello per la categoria, pur concedendo 40-50 kg e 20-30 cm in media d’altezza verso tutti gli avversari – sottolinea Daniele Cusimano, classe 1979 –. Non abbiamo mai smesso di credere che il titolo fosse alla nostra portata. Il connubio TeLiMar-Pallanuoto Firenze ha funzionato benissimo. Siamo stati una squadra compatta e affiatata, ma soprattutto ci siamo aiutati tutti creando un gruppo vincente”.

A completare il roster, c’erano anche i siciliani Antonio Bellecci, Daniele Perna e Pippo Aragona. Gli altri giocatori fiorentini, romani e spezzini, che hanno giocato con i colori della Firenze pallanuoto, sono Asatiani, Biancardi, Franceschi, Goffredo, Valente, Scottà. Calaiò, Cocciola, Cusimano, Greco e Longo costituiranno lo zoccolo duro della squadra che rappresenterà il TeLiMar ai campionati italiani master 2023/2024 nella categoria M50.