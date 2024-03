Pallanuoto, brutta sconfitta esterna per la Nuoto Catania a Roma

Coach Dato: "Ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità"

Brutta sconfitta esterna per la Nuoto Catania battuta dall’Astra Nuoto Roma 14-6 nella seconda giornata del Round Retrocessione di Serie A1 maschile di pallanuoto. Gli etnei perdono un importante occasione per conquistare punti importanti e scavalcare la diretta avversaria in classifica. In questo modo i siciliani si fermano a quota 13 punti in classifica all’undicesimo posto.

Deluso per la prestazione il tecnico rossazzurro Giuseppe Dato: “Dopo una prestazione così deludente è giusto che ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità. Io per primo ho il dovere di farlo e di analizzare il motivo per il quale non siamo mai di fatto entrati in partita, per poi cedere senza attenuanti nel quarto tempo. È evidente che una Nuoto Catania così brutta e arrendevole non si era mai vista durante la stagione e che sarà fondamentale ritrovare in fretta l’atteggiamento che ci ha contraddistinto”.