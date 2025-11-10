Pallanuoto, il TeLiMar parte forte ma la Canottieri vince alla Scandone

Il presidente Giliberti: "Faremo un'attenta analisi della situazione per superare il momento"

Nulla da fare alla piscina “Felice Scandone” di Napoli per il TeLiMar che, nella settima giornata di Serie A1 maschile di pallanuoto, viene sconfitto dall’AC Group Canottieri per 14-10. Partono meglio i palermitani, che vanno subito sul 2 a 0. Poi, partita equilibrata fino all’intervallo lungo, a cavallo del quale i padroni di casa riescono nel break decisivo.

Se da una parte c’è un ottimo Massaro tra i pali, dall’altro non si può dire lo stesso della fase offensiva del club dell’Addaura, che non riesce a capitalizzare molte occasioni di superiorità e si vede fischiare diversi falli contro, cosa che dà spazio alle ripartenze fulminee dei campani.

Il TeLiMar resta bloccato a quota 8 punti, con la classifica che si accorcia ulteriormente. Adesso è necessario resettare la mente in vista della delicata sfida di sabato prossimo a Terrasini contro il Posillipo, preludio di un altro match fondamentale in ottica campionato, quello di Bologna contro la De Akker.

Marcello Giliberti, presidente del TeLiMar, a fine gara ha dichiarato: “Meritatissima vittoria della Canottieri, che ha giocato con grande determinazione e con grande intensità l’intera partita. Noi, che peraltro non riusciamo ad adeguarci al campo corto e alle nuove regole, abbiamo giocato veramente male. Faremo internamente prestissimo un’attenta analisi della situazione, per superare il prima possibile questo difficile momento”.