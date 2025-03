Pallanuoto, il TeLiMar Palermo vince il derby contro l’Ortigia Siracusa

Il club dell'Addaura supera in classifica gli aretusei

Porta a casa il derby con l’Ortigia il TeLiMar che, nella ventunesima giornata di Serie A1 di pallanuoto alla piscina “Paolo Caldarella” di Siracusa, batte gli aretusei 13-11. Dopo il doppio svantaggio iniziale, gli uomini guidati da Baldineti restano lucidi e già nella seconda metà del primo parziale sono sopra di una rete.

Il club dell’Addaura prova a scappare diverse volte, portandosi poi sul +2 la prima volta a metà del secondo periodo. La chiave di volta, però, è nel terzo tempo: con un break di 3 a 0 i palermitani allungano definitivamente la forbice, permettendosi di giocare col cronometro nell’ultimo quarto del match.

Con questa pesante vittoria il TeLiMar scavalca l’Ortigia in classifica, portandosi all’ottavo posto quando mancano ormai cinque giornate al termine della regular season. Adesso, pausa Campionato dovuta alle Final Eight di Coppa Italia, con i rossoverdeblù che potranno concentrarsi sulla prossima sfida casalinga con la Florentia.

Marcello Giliberti, presidente del TeLiMar, commenta così la gara dopo la sirena finale: “Partita dominata costantemente e vinta con merito. La vittoria di oggi ci consente di compensare alcuni punti persi durante il campionato, ultimi quelli dello scorso turno in casa contro l’Olympic Roma, quando abbiamo conquistato soltanto un pareggio. A Siracusa, invece, ottima prestazione da parte di tutta la squadra, sia in difesa che in attacco. Superiamo, così, in classifica i cugini dell’Ortigia, attestandoci in una serena posizione di centro classifica”.