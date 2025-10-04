Pallanuoto, esordio vincente per il TeLiMar: Roma Vis Nova battuta 12-14

Ottima prova corale, con Massaro sugli scudi

Buona la prima per il TeLiMar, che allo stadio del nuoto di Monterotondo batte la Roma Vis Nova per 12-14. Ritmi altissimi nel corso del match, con diverse doppie espulsioni temporanee fischiate fin dai primi minuti dell’incontro. Grazie alle nuove regole introdotte per questa stagione, il gioco è ancor più spettacolare.

Prima frazione abbastanza equilibrata, con il club dell’Addaura in leggero vantaggio. La squadra allenata da Baldineti scava il solco nel secondo quarto, portandosi diverse volte sul +2 e chiudendo sul +3 a metà match. In questo modo, i palermitani riescono a gestire i tentativi degli avversari, tenendoli sempre a distanza di sicurezza negli ultimi 16’ di gioco.

Ottima prova corale, con Massaro sugli scudi. Il portiere ligure al debutto col TeLiMar para due rigori. Primi 3 punti portati a casa in questo difficilissimo campionato, che vedrà gli uomini del Presidente Marcello Giliberti ospitare l’Olympic Roma a Terrasini sabato prossimo nella seconda giornata.

“Era importante rompere il ghiaccio e lo abbiamo fatto con una vittoria meritata, che dà entusiasmo alla squadra – dice Francesco Massaro, portiere TeLiMar, a fine gara – . Le nuove regole impongono ritmi altissimi e per noi portieri l’attenzione deve essere massima dall’inizio alla fine. Abbiamo fatto bene, ma sappiamo che c’è ancora tanto da migliorare. Lavoreremo sui nostri errori per crescere partita dopo partita”.