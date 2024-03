Pallanuoto, giornata nera per le siciliane: perdono tutte in Serie A1

Terzo turno di Round Scudetto e Retrocessione

Terza giornata di Round Scudetto e Retrocessione in Serie A1 maschile di pallanuoto e turno sicuramente poco positivo per le compagini siciliane. Le squadre dell’isola escono tutte sconfitte dai rispettivi match: Pro Recco-TeLiMar, Brescia-Ortigia e Salerno-Nuoto Catania.

Quello che si è visto in tre quarti di match alla piscina “Antonio Ferro” è stato un TeLiMar più che discreto, considerando la caratura dell’avversario. La Pro Recco però alla fine si è imposta con il risultato finale di 16-5. I liguri sono riusciti ad allungare solo negli ultimi otto minuti di gioco. Nelle prime frazioni, infatti, il club dell’Addaura, pur sprecando alcune occasioni da gol, è rimasto concentrato sull’obiettivo, sapendo che questa sfida sarebbe servita più che altro a riprendere il ritmo.

L’Ortigia di Stefano Piccardo, invece, esce sconfitta da Brescia, contro un’avversaria forte e al termine di una partita difficile. Con un po’ di precisione e fortuna in più, però, il risultato finale di 9-7 poteva anche essere diverso. Il Brescia la vince ai due metri, dove in avvio è implacabile, mentre i biancovedi pagano qualche errore di troppo in avanti. I lombardi consolidano il terzo posto e allungano a +4 in classifica sui biancoverdi, che rimangono quarti in classifica con 30 lunghezze, con due punti di vantaggio sul TeLiMar (28).

Seconda sconfitta consecutiva, infine, per i rossazzurri della Nuoto Catania nel Round Retrocessione. I catanesi sono battuti dalla Check Up Rari Nantes Salerno con lo score di 18-11. E con questa vittoria i campani hanno agganciato proprio gli etnei in classifica a quota 13 punti. La compagine guidata da Giuseppe Dato adesso dovrà concentrarsi sull’analisi delle gare per capire di risolvere i problemi che possono compromettere la salvezza.