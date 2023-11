La Nuoto Catania vince contro Trieste, il TeLiMar si arrende a Savona

Bene anche l'Ortigia nel match con Camogli

Nell’ottava giornata del campionato maschile di Serie A1 di pallanuoto sorridono Nuoto Catania e Ortigia che vincono rispettivamente contro Trieste e Camogli. Il TeLiMar, invece, esce sconfitta dall’incontro casalingo contro Savona.

Gli etnei conquistano il successo alla Scuderi in un match al cardiopalma con i friulani. L’incontro è equilibrato in tutta la sua durata, con le due squadre che lottano punto su punto ad ogni pallone. Nell’ultimo tempo, però, i siciliani allungano in maniera decisiva portando a casa i tre punti con il risultati finale di 13-12.

Pochi problemi, invece, per l’Ortigia di Stefano Piccardo contro il fanalino di coda Camogli: match mai in discussione e vittoria per 19-6 in favore degli aretusei. Cade tra le mura amiche della piscina comunale di Palermo, infine, il club dell’Addaura, che chiude sull’11-14 un match che vede gli uomini di coach Baldineti tenere testa per quasi tutto l’incontro agli unici veri inseguitori della Pro Recco in questo campionato.

L’Ortigia così consolida il quarto posto in classifica a quota 17 punti, mentre il TeLiMar si ferma al sesto con 13 lunghezze. La Nuoto Catania, intanto, prova a risalire la china dalle parte bassa della graduatoria, portandosi all’undicesimo posto con 6 punti.