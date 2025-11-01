 Pallanuoto, il TeLiMar cede alla Pro Recco 9-21
Pallanuoto, il TeLiMar cede alla Pro Recco 9-21

Pubblico dalle grandi occasioni a Terrasini
PALLANUOTO
di
È il pubblico delle grandi occasioni alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini che accoglie i campioni d’Italia. Nella sesta giornata di A1 il TeLiMar cede 9-21 alla Pro Recco, ma non senza aver provato a stare in partita.

Dallo 0-4 al 4 pari tra la fine del primo periodo e l’inizio del secondo quarto, testimoniano la grinta dei padroni di casa. Poi breve botta e risposta e il Recco mette il turbo, allungando sul +6 a metà partita. Nella seconda parte di gara, si vede qualche sprazzo del Club dell’Addaura, con l’esordio assoluto sul finale per Di Bella e Taormina tra i palermitani.

