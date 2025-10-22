Pallanuoto, il TeLiMar vince 17-16 ai rigori contro la Rari Nantes Salerno

I quattro tempi regolamentari si sono chiusi sul 13 pari

Vittoria ai rigori per il TeLiMar nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata del campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto. Alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini i quattro tempi regolamentari contro la Rari Nantes Salerno si chiudono sul 13 pari.

Poi dai cinque metri fondamentali le parate di Massaro su Sifanno e Gallozzi che permettono ai padroni di casa di guadagnare 2 punti, contro l’unico punto in più dei campani. Match molto fisico, con il Club dell’Addaura che non riesce a imporre il proprio gioco, nonostante stia spesso sul +2. Bravi, però, i ragazzi allenati da Baldineti a reagire quando si sono ritrovati sotto di due reti.

Una vittoria, quella di oggi, che fa morale dopo la trasferta complicata di Brescia e a tre giorni dal prossimo turno, che vedrà i palermitani in casa del Trieste. Il capitano, Francesco Paolo Lo Cascio, ha dichiarato: “Ci aspettavamo una partita tosta. Il Salerno ha battuto il forte Posillipo nell’ultimo turno e ha dimostrato di essere una squadra ben organizzata anche oggi. Noi non abbiamo giocato la nostra miglior partita, siamo stati poco brillanti in diversi momenti e sappiamo di dover lavorare ancora tanto. Siamo, però, riusciti a reagire da grande squadra”.

“Da -2 siamo andati a +2 e non era affatto semplice. Sono due punti che ci teniamo stretti, perché per come si era messa la gara potevamo anche non portarli a casa. È una vittoria che ci serviva, anche per il morale, dopo la trasferta di Brescia. Lì avevamo fatto due buoni tempi, poi siamo calati, ma contro una squadra fortissima come il Brescia ci può stare. Stiamo lavorando insieme da appena due mesi, mentre altre squadre sono più rodate e hanno già tanti minuti nelle gambe. Ora ci aspetta un’altra trasferta difficile, a Trieste, contro una formazione di alto livello. Daremo il massimo per migliorare e portare a casa un risultato utile”, ha concluso il nuotatore.