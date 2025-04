Pallanuoto, vittoria per il TeLiMar nell’ultima giornata di regular season

I palermitani dovranno giocare i playout

Il TeLiMar fa sua l’ultima giornata della regular season, battendo in casa alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini la Roma Vis Nova per 11-8, con una bella prestazione di tutta la squadra. Il Club dell’Addaura domina il match fin dai primi minuti, allunga sugli avversari e gestisce i tentativi di rientro.

Per evitare i playout, però, oggi bisognava guardare anche alle altre vasche. Mentre la Florentia esce sconfitta in casa con la Pallanuoto Trieste, il Quinto vincendo in trasferta con l’Onda Forte conquista la salvezza diretta, mandando i capitolini in A2. Il TeLiMar dovrà, quindi, affrontare sabato prossimo, 26 aprile, in casa, la Nuoto Catania, in gara 1 di semifinale playout.

“Vittoria meritatissima, sempre avanti con 2-3 goal di vantaggio, grazie a un’ottima prestazione corale sia in difesa, con il nostro portiere Drew Holland sugli scudi, che in attacco, dove abbiamo fatto benissimo, sbagliando soltanto qualche passaggio sul nostro centro”. Così Marcello Giliberti, presidente del TeLiMar, a fine gara.

“Nelle ultime tre partite, contro Trieste, Posillipo e Vis Nova, contro le quali abbiamo guadagnato ben 7 punti, abbiamo giocato esprimendo il nostro reale potenziale, da squadra da centro-alta classifica, mentre, purtroppo, avendo sbagliato i due precedenti match contro Florentia e Catania, siamo stati coinvolti nei playout, dove faremo di tutto per mantenere la categoria. Lì, ci troveremo di fronte la Nuoto Catania, agguerritissima, ma noi non saremo da meno. Intanto, complimenti ai miei ragazzi e al mio coach per l’eccellente prestazione di oggi, che ci dà fiducia per il prosieguo di Campionato”, ha concluso.