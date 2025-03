Pallanuoto, il TeLiMar tiene testa a Trieste ma perde 10-12

Il pubblico sfida il maltempo alla piscina comunale di Terrasini

Non era partita in cui recuperare qualche punto prezioso per il TeLiMar, che cede 10-12 alla Pallanuoto Trieste, che si conferma al quarto posto, nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto.

Con il supporto del suo pubblico, che sfidando il maltempo riempie la tribuna della piscina comunale di Terrasini, il club dell’Addaura resta agganciato agli alabardati, che provano diverse volte a scappare, quasi raggiunti dai padroni di casa fino al 7-9 del terzo periodo.

Poi, viene fuori la grande esperienza dei triestini, che dànno lo strappo definitivo. Con questa sconfitta, la terza di seguito, il TeLiMar perde momentaneamente la nona posizione in classifica, l’ultima che evita i playout. Adesso, si torna in vasca sabato prossimo, in casa del Posillipo, prima di ospitare la Roma Vis Nova nell’ultima giornata di regular season.

Per il vicecapitano dei palermitani, Andrea Giliberti, “stare col morale alto dopo una sconfitta è sempre difficile, però c’è da guardare il lato positivo. Non era facile reagire dopo due sconfitte brutte come contro la Florentia e la Nuoto Catania. Erano partite per noi fondamentali. Però, l’abbiamo fatto con una partita molto più attenta”, spiega a fine gara.

“Se riusciamo a curare le ultime sbavature, soprattutto difensive, che abbiamo avuto anche oggi, secondo me, si può ben sperare per il prosieguo. Oggi, poi, la sfida si è giocata sui fondamentali e, in particolare, sull’uomo in più che non abbiamo saputo sfruttare. Ci lavoriamo molto in settimana, quindi è brutto poi arrivare alla fine in partita e non riuscire a sfruttare le occasioni. Ma la voglia di far bene c’è e ce la metteremo tutta nelle partite che restano”, ha concluso Giliberti.