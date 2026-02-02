Pallanuoto, il TeLiMar torna alla vittoria: Vis Roma ko a Terrasini

Prima gara del girone di ritorno per i palermitani

È un TeLiMar che dà prova di grande carattere al ritorno in vasca dopo un mese e mezzo di pausa. Nella prima giornata del girone di ritorno di Serie A1 maschile di pallanuoto, il club dell’Addaura s’impone per 15-14 sulla Roma Vis Nova, ma il risultato non tiene conto del reale andamento del match.

Alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini, sotto il diluvio, i ragazzi guidati da Ivano Quartuccio iniziano attenti, portandosi anche sul +3 nella prima metà della partita. Nel terzo periodo, però, i fantasmi del passato riemergono e, quando il risultato sembra già in tasca, i capitolini la recuperano dallo svantaggio di 4 reti e si portano addirittura sul +3 tra la fine del terzo e l’inizio della quarta frazione. È qui che il reale valore della squadra emerge.

Con un colpo di reni, i padroni di casa, supportati da una sessantina di coraggiosi, riescono ad agganciare prima gli ospiti, completando il sorpasso a poco più di un minuto dal termine. Adesso, altra pausa per via delle Final Four di Coppa Italia, che permetterà al TeLiMar di rodare al meglio in vista di un’altra sfida diretta.

“Devo fare i complimenti ai ragazzi, alla squadra – commenta a fine gara l’allenatore Ivano Quartuccio – perché comunque hanno dimostrato il loro reale valore, a parte il passaggio a vuoto del terzo tempo, dove abbiamo preso un brutto parziale. Ma devo dire che per tre tempi abbiamo sempre condotto noi la partita giocando ad altissima intensità”.

“Poi, è chiaro che c’è ancora qualcosa da rivedere, però era fondamentale vincere questa partita e portare a casa i tre punti che fanno morale. Adesso abbiamo questi quindici giorni per continuare a lavorare bene per come stiamo facendo e per prepararci all’altra battaglia che avremo a Roma contro l’Olympic, sicuramente una partita ancora più complicata di questa, ma proveremo ad arrivare nelle migliori condizioni”, ha concluso il coach.