Pallanuoto, TeLiMar: al via la stagione 2025/2026 con un innesto di spessore

É Uros Vucurovic, talento montenegrino classe 2001

Dopo aver conquistato la permanenza in Serie A1 di pallanuoto con la vittoria sulla Nuoto Catania in Gara 2 della semifinale playout, il TeLiMar è già al lavoro per la nuova stagione. Il club dell’Addaura ufficializza l’arrivo di Uros Vucurovic, talento montenegrino classe 2001, che ha scelto di sposare il progetto triennale della società palermitana.

Cresciuto nello Jadran Herceg Novi, l’attaccante mancino ha vinto sei volte sia il Campionato che la Coppa del Montenegro, raggiungendo nel 2019 la finale della LEN Euro Cup. A livello internazionale, ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei giovanili di Malta nel 2017, l’argento a Minsk nel 2018 e il bronzo ai Mondiali di Praga nel 2022. Nel 2022 ha rappresentato la nazionale maggiore del Montenegro ai Campionati del mondo di Budapest e ha partecipato alla FINA World League, contribuendo alla crescita del movimento pallanuotistico montenegrino.

Vucurovic: “Orgoglioso ed emozionato”

Uros Vucurovic, neoacquisto TeLiMar, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono molto orgoglioso ed emozionato di annunciare il mio arrivo al TeLiMar Palermo e di unirmi all’ambizioso progetto triennale del club. Questo mio trasferimento rappresenta un momento importante nella mia carriera professionale e sono fortemente motivato nel voler contribuire alla crescita e al successo della squadra. Il TeLiMar è un club con una visione chiara e con valori forti. Non vedo l’ora di lavorare con i miei nuovi compagni, con lo staff tecnico e con la dirigenza per raggiungere i nostri obiettivi”.

“Sono molto felice dell’arrivo del mancino montenegrino Uros Vucurovic – ha aggiunto Marco Baldineti, allenatore del TeLiMar -. Questo acquisto arriva grazie alla volontà e alla tenacia del Presidente di voler ulteriormente rafforzare la squadra per la prossima stagione. Dal punto di vista tecnico abbiamo acquisito un giocatore giovane ma con un’ottima esperienza sia a livello di club, che di nazionale. È un giocatore che ci hanno consigliato vari tecnici e giocatori di altissimo livello”.

Grazie a relazioni consolidate ho contattato personalmente Uros, con il quale ho in pochi giorni perfezionato un contratto triennale, in perfetta linea con la nostra programmazione di medio periodo. È un giocatore, seppur soltanto ventiquattrenne, pallanotisticamente maturo, con grande esperienza nelle Coppe europee. Fisicamente molto forte, dotato di buon tiro e di un gran nuoto, ha capacità importanti anche nella fase difensiva. Quindi, è un giocatore perfettamente adatto alla pallanuoto dinamica giocata dal nostro coach”, ha concluso Marcello Giliberti, presidente del TeLiMar.