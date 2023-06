Pallavolo, Farmitalia Saturnia è ufficialmente in SuperLega

La notizia attesa da giorni.

CATANIA. A 58 anni dalla fondazione Farmitalia Saturnia approda per la prima volta in SuperLega. Oggi è infatti arrivata la ratifica del Cda della Lega Pallavolo Serie A alla domanda di subentro a titolo gratuito al posto della rinunciante Tonno Callipo Volley Vibo Valentia.

Entro il 21 giugno l’iscrizione al campionato andrà finalizzata con il deposito della documentazione richiesta, sulla quale la società è al lavoro a partire dal giorno stesso in cui ha dato riscontro positivo alla richiesta giunta dalla Lega di prendere il posto della Tonno Callipo.

“Viviamo questo momento con grande orgoglio, perché dopo 26 anni dall’ultima partecipazione avremo l’onore di rappresentare Catania e il nostro territorio nella massima serie – le prime parole di commento del presidente Luigi Pulvirenti -. Siamo fortemente responsabilizzati a fare bene, per portare in alto il nome della pallavolo catanese e confermarci nel tempo al vertice della pallavolo italiana. In questi giorni siamo stati letteralmente travolti dall’entusiasmo degli appassionati, ma abbiamo anche sentito la vicinanza del mondo delle istituzioni e dell’imprenditoria più dinamica della nostra città, che ha deciso di sposare il nostro progetto sulla linea tracciata da Farmitalia e da Fabio Scaccia, il vero motore di questo progetto”.

“Siamo a buon punto con la documentazione richiesta per completare l’iscrizione, e da domani potremo procedere con gli annunci che riguardano la società, le nuove partnership commerciali e, ovviamente, la squadra. La settimana prossima presenteremo la campagna abbonamenti: il nostro obiettivo è il sold out in tutte le partite, con il sostegno di tutti gli appassionati etnei e siciliani per spingere la squadra alla salvezza, nostro obiettivo stagionale”.