Pallavolo, è fatta: Farmitalia Saturnia, la A2 è tua

Battutto Casarano nella gare 3 della finale play off.

3' DI LETTURA

CATANIA. “E’ fatta!” La Farmitalia Saturnia Volley, superando Casarano in finale play-off, stacca il biglietto per la prossima stagione in A2. La gara 3 della finale è stata risolta con un netto 3-0 per il team di Aci Castello. Comincia la festa.

Il tabellino

Serie A2. In una serata che passerà alla storia la Farmitalia Saturnia conquista la promozione, superando per 3-0 il Casarano. A Cutrofiano, davanti a una straordinaria cornice di pubblico, gli uomini di Kantor si regalano la gioia più bella che vale il lieto fine riscattando definitivamente la finale persa l’anno passato con Grottazzolina e inaugurando un nuovo capitolo dopo 58 anni di attività. Dietro questa promozione c’è il lavoro certosino di una società che ha saputo creare entusiasmo e riportare il volley d’alto livello a Catania. E c’è anche la storia di una squadra, guidata da Waldo Kantor, capace nei play off di rialzare la testa, dopo aver perso il primo posto nella stagione regolare in dirittura d’arrivo e concluso la Final Four in malo modo. Otto vittorie consecutive nella poule promozione che suggellano il sacrificio, la voglia di riuscire e di ottenere un risultato fortemente voluto.

MIX ZONE. Il presidente Luigi Pulvirenti: “Un percorso di quattro anni è arrivato alla conclusione con un risultato straordinario. Non era facile, ma la squadra ha saputo nei play off conquistare otto vittorie di fila suggellando la promozione con un percorso netto. Da domani si comincia. C’è una Serie A2 che un patrimonio esclusivamente della Saturnia ma di tutto il movimento pallavolistico siciliano. Il ricordo più bello? Il buco nero in cui la squadra era finita e che ha saputo tirarsi fuori grazie soprattutto al della società”. Il tecnico Waldo Kantor: “Soddisfazione enorme con un percorso straordinario nella poule promozione. Abbiamo vinto otto partite e fatto un percorso netto. Ho sempre creduto in questa squadra. Tornare a fare una promozione a Catania dopo il 1985 è davvero unico”.

PRIMO SET. Il Palasport di Cutrofiano è una bolgia. Dalla Sicilia arrivano in sessanta per celebrare la Farmitalia Saturnia. La formazione di Kantor scende in campo con il consueto sestetto base degli ultimi mesi con Battaglia titolare dopo l’infortunio di Disabato. Nel Casarano manca ancora Cianciotta. Il primo punto per gli uomini di Kantor porta la firma di Casaro. Frumuselu a muro si regala il 3 pari. Zappoli e Casaro ancora raggiungono i padroni di casa (7 pari). Il sorpasso porta la firma di Robi Battaglia (11-10). La Farmitalia allunga il passo (13-10), trova continuità a muro e in difesa con Casaro. Il punto numero 14 arriva grazie a Frumuselu che chiude tutti i varchi. Jeroncic concede l’ace del più cinque. La squadra di Kantor, superato l’approccio difficile della partita, prende inesorabilmente il largo (19-12, scatenato Frumuselu). L’errore in battuta di Cutrofiano manda in archivio il primo parziale.

SECONDO SET. La Farmitalia ha testa e cuore. Vuole chiudere i conti. Trova energie inesauribili. I muri di Battaglia e Fabroni segnano il primo break. Frumuselu e Jeroncic sfruttano i centimetri e la voglia di scrivere la storia, chiudendo ogni varco agli attaccanti locali (9-5). Battaglia si fa trovare pronto, tira forte sulle mani del muro (16-11) e in lungolinea (18-12). Frumuselu trova le misure su Ciupa (20-13). Il muro di Casaro suggella il 24-18. Un errore in attacco locale manda la squadra di Kantor avanti di due set.

TERZO SET. La partenza nel terzo set è roboante (4-0, 8-4). Casarano non vuole congedarsi dal suo caloroso pubblico senza provarci, pareggiando i conti sul 9 pari. Casarano ci crede, la Farmitalia rallenta un po’. Gli uomini di Licchelli si portano avanti di tre lunghezze (16-13), ribaltando la situazione. Ma la Farmitalia non ci sta e, a muro, riporta la situazione in parità (16-16). Un botta e risposta emozionante. Zappoli firma il 19 pari. Casarano prende il largo nelle battute finali. Guadagnini la porta sul 24-22. Due errori pugliesi riportano la Farmitalia nuovamente in parità. Set da brividi. Ci pensa Casaro, al terzo match ball, a fare esplodere la festa in salsa catanese.