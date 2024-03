Pallavolo, Messina batte San Giovanni e conferma il terzo posto in classifica

Gara coriacea e quadrata, sostanziosa la prestazione in campo

MESSINA – Nel terzo turno di ritorno della Pool Promozione di Serie A2 di pallavolo femminile, l’Akademia Sant’Anna – Città di Messina supera (3-0) anche San Giovanni e conferma il terzo posto in graduatoria. Perugia, intanto, è già promossa in Serie A1. Ufficiali le quattro squadre che si contenderanno la seconda poltrona per la massima serie: Busto, Messina, Talmassons e Macerata.

Gara coriacea e quadrata, sostanziosa la prestazione in campo. Primo set praticamente perfetto e gli altri due parziali con la necessità di dover arginare il tentativo di ritorno di San Giovanni, prima di sferrare l’attacco decisivo nelle fasi finali dei tre parziali. Terzo successo consecutivo per le messinesi che, nel secondo confronto di fila innanzi al pubblico del “PalaRescifina”, riscattano la brutta prestazione dell’andata e battono San Giovanni in tre set. Con i tre punti conquistati, solo Talmassons potrebbe ancora raggiungere le siciliane al terzo posto, senza però poterle scavalcare in virtù del fatto che, anche qualora le friulane vincessero le restanti gare e Messina le perdesse, si andrebbe a parità di punti e identico numero di vittorie (20). A quel punto entrerebbe in gioco il quoziente set che sorriderebbe in ogni caso alle siciliane.

Il club del presidente Costantino, comunque, potrebbe ancora puntare anche il secondo posto, visto che Busto dista soltanto tre lunghezze. Le cocche giocheranno la gara del terzo turno in posticipo contro Montecchio e, ipotizzando un successo sulle venete, dovrebbero comunque restare indenni negli ultimi due turni o sperare in un passo falso di Messina; diversamente vedrebbero svanire la posizione più favorevole in griglia play-off.

Post partita

In conferenza stampa post gara, queste le dichiarazioni del coach di Akademia Sant’Anna Fabio Bonafede: “Abbiamo incontrato una bella squadra e si è vista una partita combattuta. Il livello stasera era più alto rispetto ad una A2 media con entrambe le squadre bene organizzate in difesa. San Giovanni all’andata non ci aveva fatto iniziare la partita, era stata una serata terribile. Un esame questo ritorno, devo dire superato. Adesso, non guardiamo la classifica. Primo set giocato molto bene senza sbavature, grande competenza a muro. Poi, San Giovanni in Marignano ha aumentato il livello di gioco e abbiamo fatto cose belle e altre meno. Ora, prepariamo Macerata ma dovremo pensare alle prossime e fare un lavoro già pensando al dopo. Il palazzetto è pieno ma con una capienza grande e difficile riempirlo”.

Infine, il coach torna a parlare della squadra: “Sono orgoglioso. Il lavoro svolto in settimana premia tutto lo staff; andiamo tutti nella stessa direzione”.

Top Blocker dell’incontro il capitano Melissa Martinelli: “Abbiamo lavorato molto in vista di questa partita. Dovevamo reagire alla sconfitta dell’andata che ci ha lasciato l’amaro in bocca. Il coach è allenatore molto esigente. Il suo spronare a fare sempre meglio ci porta a dare una spinta in più e provarci anche se non sempre ci vengono le gare perfette. Mi piace difendere e ultimamente è andata bene, mi auguro anche nelle prossime. Mi piace ciò che la mia squadra sta facendo”.

“Quando sono arrivata – prosegue l’atleta romana – sapevo non sarebbe stata facile. Avevamo una squadra che andava spronata, bisogno di ritmo e nei momenti in cui c’è stato il cambio ho ritrovato coach Bonafede che avevo a Vallefoglia. È scattato qualcosa e ho detto alle ragazze di prepararsi perché sarebbe stata tosta. Quest’anno il percorso che stiamo facendo è buono fino ad ora ma è come se ancora non avessimo fatto niente. In realtà, i cavalli buoni si vedono all’arrivo”.