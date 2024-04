Pallavolo, Messina chiude la Pool Promozione con una sconfitta indolore

Akademia Sant'Anna in semifinale contro le friulane di Talmassons

MESSINA – Chiude la Pool Promozione con una sconfitta l’Akademia Sant’Anna – Città Di Messina che, nel giorno dello start di Akademia Sport and Music e il successo dello showcase di Rosa Chemical nel prepartita, cede al “PalaRescifina” (0-3) con la Lpm Bam Mondovì. Gara di poco conto ai fini della classifica, sia per le padrone di casa, ormai certe del terzo posto finale, che per la formazione piemontese, da qualche settimana sicura di non riuscire a rientrare in griglia playoff.

Le ragazze di coach Basso bissano il successo dell’andata, ottenuto al “PalaManera” (era finita al tie-break), non concedendo nulla alle messinesi (che ci mettono tanto cuore ma appaiono appesantite, a causa del richiamo di preparazione atletica della settimana appena conclusa ed in vista della prossima fase) andandosi a prendere anche la soddisfazione di essere la seconda squadra – dopo Perugia – a violare il taraflex di Akademia in questa stagione. Sul fronte di casa, una sconfitta indolore figlia in una gara considerata di transizione e preparatoria ai play-off.

E dopo la sconfitta di Macerata sul campo di Busto Arsizio e quella interna al tie-break di Talmassons contro Montecchio, delineati i due accoppiamenti delle prossime semifinali. Saranno le friulane di Talmassons a contendere a Messina l’accesso alla finalissima per la A1, mentre le lombarde affronteranno Macerata. In virtù del miglior piazzamento conseguito al termine della Pool Promozione, Messina giocherà in casa – domenica 7 Aprile alle ore 17.00 – gara 1, dopo lo showcase di Dargen D’Amico alle 16.00. Mercoledì 10 – inizio fissato ore 20.00 – si recherà, invece, al “PalaTeghin” di Lignano per gara 2. Eventuale gara 3 in programma domenica 14 Aprile, sempre al “PalaRescifina”.

Coach Bonafede: “La gara importante è un’altra”

In conferenza stampa post-gara queste le dichiarazioni di coach Fabio Bonafede: “Sento la delusione del pubblico e mi dispiace, ma la gara importante sarà un’altra. La squadra ha sbagliato alcune situazioni, anche se ha giocato. Mondovì è una squadra che merita molto più di quanto reciti la classifica; giocavano senza pressione e si è visto. Dal nostro lato, il palazzetto pieno e dover in qualche modo dare dimostrazioni, anche se non ce n’era bisogno, ci ha fatto perdere lucidità. La partita importante è la settimana prossima, in quella passata ci siamo preparati anche fisicamente facendo richiamo atletico. A tutti piace vincere sempre ma stasera non è stato possibile. Portiamo a casa ciò che buono è stato fatto”.