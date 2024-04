Pallavolo, Messina ko al tie-break in gara 1 delle semifinali playoff di A2

Passa Talmassons, ultima chance per le siciliane in gara 2

MESSINA – Finisce con la sconfitta al tie-break di Akademia Sant’Anna – Città Di Messina gara 1 delle semifinali playoff di Serie A2 femminile di pallavolo. Trionfa Talmassons che, dopo esser andata sotto di due set, riesce a trovare il colpo di coda vincente nel finale di terzo e quarto set, trascinarla al quinto e chiuderla per una manciata di palloni in più.

Resta l’ottima prova delle ragazze di coach Bonafede lungo tutto l’arco dell’incontro. Altrettanto brave le avversarie che, pur subendo nei primi due tempi la maggiore aggressività delle siciliane, riescono a tenere nei restanti parziali, grazie soprattutto ad una prova superlativa della linea difensiva e una maggiore incisività nei momenti decisivi. Mercoledì 10 aprile gara 2 al “PalaTeghil” in cui le pink panters potranno chiudere la serie e conquistare anticipatamente l’accesso in finale. Per Messina ultima chance di rientrare in corsa. Servirà una vittoria per costringere le friulane a tornare in Sicilia nel prossimo weekend, giocandosi gara 3 innanzi ai propri tifosi domenica 14 Aprile.

In conferenza stampa post-gara, queste le dichiarazioni del coach delle messinesi Fabio Bonafede: “Dividerei la gara in tre fasi. Complimenti prima di tutto a Talmassons che non si è arresa mai. Questi sono i playoff che loro giocano per il terzo anno consecutivo. La mia squadra oggi ha lottato, ho chiesto tanto orgoglio. Abbiamo avuto i palloni per chiudere e ci sono state responsabilità individuali, errori che con l’esperienza non si commettono. Le ragazze hanno dato tanto. Il terzo capitolo lo dedico agli arbitri che, in ogni decisione dubbia hanno assegnato a loro il punto. Rimprovero responsabilità individuali e non di squadra. Il salto dalla A2 alla A1 è un passo molto importante, accelerarlo non fa bene. Serve, invece, una crescita costante. In vista della prossima bisognerà lavorare, entrambi avremo il viaggio per gara 2”.