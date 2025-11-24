Pancreatiti e tumore del pancreas, congresso a Palermo

Mercoledì all'ordine dei medici

PALERMO – Mercoledì 26 novembre, presso l’Ordine dei Medici di Palermo, si terrà un congresso sulla calcolosi della colecisti, le pancreatiti e il carcinoma del pancreas, presieduto da Alberto Maringhini. L’incontro riunirà numerosi esperti provenienti dalla Sicilia, dal resto d’Italia e dagli Stati Uniti, che discuteranno gli aspetti clinici di queste patologie alla luce dei più recenti studi condotti sia in Sicilia sia all’estero.

“Costi per 130 milioni nel 2024”

“Nel 2024 il costo dei ricoveri per le malattie della colecisti, delle vie biliari e del pancreas – dice Maringhini – ha superato i 130 milioni di euro in Sicilia, a cui si aggiungono quasi 10 milioni di euro per i ricoveri dei cittadini siciliani fuori regione. “In particolare, l’incidenza della pancreatite acuta in Sicilia è risultata in costante aumento negli ultimi 17 anni, con una riduzione significativa dei ricoveri soltanto durante la pandemia da Covid-19, soprattutto tra i pazienti più anziani”.

Il convegno di Palermo

In questo studio di Maringhini che verrà presentato durante il congresso, viene messo in luce un legame tra pancreatite e cancro del pancreas: “Oltre 550 pazienti hanno ricevuto una diagnosi di carcinoma dopo un episodio di pancreatite, nella maggior parte dei casi entro pochi mesi. I dati suggeriscono che circa il 2% delle pancreatiti insorte in pazienti sopra i 50 anni rappresentano in realtà carcinomi inizialmente misconosciuti, diagnosticati troppo tardi per una terapia efficace”.

Lo screening

Nel corso del convegno saranno illustrati anche i risultati del programma di screening del carcinoma del pancreas già attivo all’Ospedale Civico e, da alcune settimane, anche al dipartimento Oncologico La Maddalena di Palermo. Inoltre, verrà lanciato un nuovo studio multicentrico siciliano che analizzerà tutte le pancreatiti insorte nei pazienti con più di cinquant’anni, con l’obiettivo di migliorare la diagnosi precoce e aumentare le possibilità di cura. All’iniziativa hanno già aderito 12 centri di medicina interna e gastroenterologia di Palermo e di tutta la Sicilia.