Panormus Basket, successo sul Cus Palermo in Coppa Sicilia

La compagine di coach Rosciglione chiude al secondo posto nel girone C della competizione

PALERMO – Secondo test stagionale per Panormus Basket di coach Rosciglione, impegnata al PalaCus contro il Cus Palermo: nella terza giornata del Girone C di Coppa Sicilia i biancorossi si sono imposti per 69-59, non riuscendo però a ribaltare il quoziente canestri che per uno scarto minimo vede i cussini centrare l’accesso alle semifinali.

Eccellente avvio di gara per i ragazzi di coach Rosciglione, spinti dalle triple di Audino, G. Paternò e del debuttante in maglia biancorossa Dimarco, che ha saputo infiammare subito il match con due triple consecutive. La contesa è fisica, con Andrè da un lato e i fratelli Tagliareni dall’altro ad attirare tutte le attenzioni delle difese. All’intervallo, però, il vantaggio di Panormus si attesta sui 19 punti (44-25).

Nel terzo quarto il Cus esce alla distanza, costruendo dall’intensità difensiva le basi per creare buoni tiri in attacco, affidati alle mani calde di Forzano (22) e Muratore (18). Il terzo parziale di 10-21 rimette in discussione match e passaggio del turno.

Panormus prova ad alzare le braccia in difesa, riuscendo a spezzare il ritmo degli avversari, trovando punti preziosi in contropiede con Bruno. I biancorossi aggiustano anche la mira dalla lunetta, riportandosi ad un passo da quel quoziente canestri che permetterebbe loro di sorpassare proprio il Cus nel gironcino. È, però, ancora Forzano a tirare fuori dal cilindro la tripla con fallo che di fatto decide il match.

Panormus che chiude, dunque, il girone C di Coppa Sicilia al secondo posto e che adesso affronterà una terza partita in casa ancora contro Marsala prima dell’inizio del campionato di C Silver.



PANORMUS BASKET-CUS PALERMO 69-59

Parziali: 26-13, 44-25, 54-46, 69-59

Panormus: Alioto ne, Vitale 8, Audino 9, G. Paternò 10, Bruno 10, Dimarco 12, F. Paternò, Aiello, Russello ne, Fichera 2, D. Tagliareni 11, V. Tagliareni 7. All. Rosciglione

Cus Palermo: Tomasello, Andrè 12, Pirrera 4, Bonanno, Nicolosi, Forzano 22, Muratore 18, Bertolino 2, Greco 1, Benfratello, Fontana, Calandra. All. Catania