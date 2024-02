Pantelleria, disinnescato ordigno bellico: duemila abitanti evacuati

Era stato trovato lo scorso 17 gennaio

PANTELLERIA (TRAPANI) – Si sono svolte stamane, domenica 11 febbraio, le operazioni di disinnesco della bomba d’aereo americana da 500 libbre trovata lo scorso 17 gennaio a Pantelleria.

L’intervento, coordinato dalla prefettura di Trapani, è stato effettuata dagli artificieri dell’esercito del 4° Reggimento genio guastatori di Palermo. È stato necessario evacuare temporaneamente 2.200 residenti le cui abitazioni ricadevano all’interno del perimetro di sicurezza.

Il Comune ha messo a disposizione tre strutture di accoglienza temporanee, presso l’aerostazione di Pantelleria, la scuola elementare “Dante Alighieri” e la scuola media di Via Santa Chiara mentre l’Asp di Trapani e il 118 hanno curato il trasferimento dei soggetti ritenuti fragili. Al termine dell’evacuazione si sono svolte le operazioni di disinnesco dell’ordigno, concluse in piena sicurezza, e la popolazione è stata invitata a far rientro nelle proprie abitazioni.