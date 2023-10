Pantelleria, due sbarchi sull’isola: pieno il centro di prima accoglienza

Complicati i trasferimenti

PANTELLERIA (TRAPANI) – Con due barchini sono arrivati 16 migranti tunisini a Pantelleria. Al momento nell’isola, come conferma il sindaco Fabrizio D’Ancona, ci sono 200 migranti nel centro di prima accoglienza presso l’ex-caserma Barone, in contrada Arenella, che può contenere 48 persone.

Il trasferimento dei migranti dall’isola a Trapani non è semplice. Viene utilizzato lo stesso traghetto che collega il capoluogo all’isola e spesso è pieno per trasportare i generi di prima necessità. E non solo. Anche le bombole, il carburante e le bombole d’ossigeno oltre i mezzi per eseguire i lavori edili sulle abitazioni.