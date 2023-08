Pantelleria senza vigili del fuoco per 12 ore al giorno

La denuncia del sindaco

PANTELLERIA (TRAPANI) – Nell’isola di Pantelleria non c’è la squadra dei vigili del fuoco dalle 8 alle 20 per carenza di personale. Lo denuncia il sindaco dell’isola, Fabrizio D’Ancona, che ha scritto in questi mesi diverse lettere. Sono state inviate al ministero dell’Interno, al prefetto di Trapani, ai vertici dei vigili del fuoco nazionali e regionali e al dipartimento della protezione civile regionale. “Potrò sembrare ridondante, ma a tutela della mia comunità e dell’intera isola, mi corre l’obbligo di sollecitare la vostra attenzione, ancora una volta, sulla tematica in oggetto, constatando che purtroppo, nonostante ben 3 note inviate, nessuno si sia sentito in obbligo di rispondere, anche semplicemente in maniera interlocutoria – si legge nella nota del sindaco -. Sull’argomento, ho infatti abbondantemente relazionato con note spedite a giugno, luglio e agosto rappresentando la preoccupazione su un problema che, a mio modesto avviso, meriterebbe ben altra attenzione”.

Il sindaco: “Scarsa attenzione su Pantelleria”

Un assenza di vigili del fuoco sull’isola che crea non poca paura per residenti e turisti alla luce di quanto successo nel 2022 e quest’anno. Tra il 24 e 25 luglio, infatti la Sicilia e Pantelleria furono devastatate da incendi. “Evidentemente questo argomento, pur se fortemente sentito all’interno del nostro territorio, non gode di adeguata attenzione nei vari enti e organi in indirizzo, con buona probabilità perché ritenuto non meritevole di approfondimento”, aggiunge il sindaco. E ancora: “Nonostante ciò, vi scrivo ancora per segnalare, così come comunicato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Trapani, Pantelleria è priva della squadra terrestre dalle 8 alle 20 per mancanza di personale. Nel medesimo comunicato si rappresenta che, in condizioni di carattere eccezionale e a tutela della pubblica e privata incolumità, si potrà assicurare il servizio, con l’utilizzo del personale aeroportuale. Tradotto, per chi non lo sapesse, si dovrebbe chiudere l’aeroporto per far fronte all’emergenza, creando per ovvie ragioni, una ulteriore emergenza”.