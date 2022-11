Papa Francesco: “E’ la Terza guerra mondiale”

Il Pontefice ha preferito parlare a braccio.

Città del Vaticano. Bergoglio è sempre più rabbuiato e lancia un appello disperato per mettere fine al conflitto russo-ucraino. “Anch’io faccio questa domanda oggi: che cosa ci sta dicendo il Signore davanti a questa terza guerra mondiale? Che cosa ci sta dicendo il Signore? Non fuggire farsi la domanda: cosa mi dice il Signore e cosa posso fare io di bene?”. Così il Papa ‘a braccio’ nell’omelia nella messa per la Giornata Mondiale dei Poveri.

La domanda. “Oggi ognuno di noi deve interrogarsi davanti a tante calamità, davanti a questa terza guerra mondiale così crudele, davanti alla fame di tanti bambini, di tante gente – ha aggiunto -: io posso sprecare, sprecare i soldi, sprecare la mia vita, sprecare il senso della mia vita senza prenderne coraggio e andare avanti?”.