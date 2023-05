Papa Francesco e Meloni agli Stati generali della natalità

L'evento all'Auditorium della Conciliazione a Roma

1' DI LETTURA

Papa Francesco e la premier Meloni chiudono oggi la terza edizione degli Stati generali della natalità, finalizzati a individuare misure di contrasto al drastico calo demografico in atto nel Paese.

Il Papa Francesco e la premier saranno in presenza all’Auditorium della Conciliazione, a Roma.

Allo stesso appuntamento ieri il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida di Fdi ha affermato la necessità di tutelare “un’etnia italiana”, scatenando l’ira delle opposizioni.

Nel pomeriggio i leader del centrodestra sosterranno il candidato sindaco Fabio Rolfi a Brescia, dove brucia un contenzioso sulla mancata costituzione di parte civile del governo nel processo per la strage di Piazza della Loggia.

A Roma si attende domenica la visita del presidente ucraino Volodimyr Zelensky. Da diverse fonti qualificate internazionali si è appreso di una serie di visite in Paesi europei, nei prossimi giorni del presidente ucraino.

Zelensky è stato a Helsinky, in Finlandia, e all’Aia, nei Paesi Bassi e nei prossimi giorni, come annunciato dai media tedeschi, sarà prima a Berlino per incontrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier.

In questo programma si potrebbe inserire anche Roma, che al momento non viene confermata da fonti dell’Esecutivo italiano. Si tratta al momento solo di un’ipotesi e non ci sono dunque conferme ufficiali sull’ora e sul luogo di questo eventuale incontro.

Il Papa ha ricevuto il premier ucraino Denys Shmyhal un paio di settimane fa mentre aveva ricevuto Zelensky, prima della guerra, nel febbraio 2020.

Mattarella prosegue intanto la sua visita in Norvegia.