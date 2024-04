Papa Francesco ha pianificato il suo funerale: come ogni cristiano

Bergoglio critica l'ex segretario di Ratzinger: mi ha provocato grande dolore

CITTA’ DEL VATICANO – Nel libro-intervista ‘El Sucesor’, con il giornalista Martinez-Brocal Papa Francesco critica l’ex segretario di Ratzinger, mons. Georg Gaenswein.

“Mi ha provocato un grande dolore che il giorno del funerale sia stato pubblicato un libro che mi ha messo sottosopra, raccontando cose che non sono vere, è molto triste. Naturalmente non mi colpisce, nel senso che non mi condiziona. Ma mi ha fatto male che Benedetto sia stato usato. Il libro è stato pubblicato il giorno del funerale, e l’ho vissuto come una mancanza di nobiltà e di umanità”, ha detto, in riferimento al libro di Gaenswein “Nient’altro che la verità”.

Bergoglio ha anche dato disposizioni sul suo rito funebre che sarà diverso da quello protocollare. Alla sua morte Papa Francesco sarà esposto nella bara e non su un catafalco, “con dignità ma come ogni cristiano”. Ci sarà una veglia e non due e nessuna cerimonia per la chiusura della bara.