Papa Francesco in Corsica, è il 47esimo viaggio pontificale all’Estero

ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco è oggi in Corsica, ad Ajaccio, per un suo 47esimo viaggio pontificale all’estero, il terzo in Francia, che durerà un solo giorno. Bergoglio è il primo pontefice a visitare l’isola. Nel corso del suo viaggio incontrerà anche il presidente francese Emmanuel Macron all’aeroporto, prima del volo di ritorno. I temi della visita saranno evidentemente la proposizione di un modello popolare di evangelizzazione per un Vecchio Continente e soprattutto la situazione dell’area mediterranea a livello di immigrazione e apertura al dialogo. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogrmma