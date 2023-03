Papa Francesco ricoverato, Cardinale Sandri celebrerà la messa delle Palme

Il Pontefice questa mattina ha letto alcuni quotidiani e ha pregato

Papa Francesco è ricoverato da ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli, a Roma. “Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate”, ha affermato una dichiarazione del direttore della sala stampa del Vaticano, Matteo Bruni.

“Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l’eucarestia”.

Cardinale Sandri: “Celebrerò io la messa delle Palme”

“Posso confermare che domenica celebrerò la messa delle Palme: sono stato avvertito già lunedì scorso dal maestro delle Cerimonie pontificie che i riti della Settimana Santa sarebbero stati celebrati ognuno da un cardinale, e a me hanno richiesto la Domenica delle Palme”. Lo dice all’ANSA il cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Collegio cardinalizio, confermano così la predisposizione di un piano per la celebrazione dei riti pasquali. “Mi auguro naturalmente che il Papa si rimetta e possa presiedere le liturgie come avvenuto in altre occasioni, pur essendoci un cardinale che officiava all’altare”, aggiunge il porporato argentino.