Parcheggia con un pass disabili falso in un centro commerciale: denunciato

Il documento era intestato a una parente deceduta da anni

CATANIA – Aveva esposto un pass invalidi scaduto e intestato a una parente defunta per parcheggiare in uno stallo riservato ai disabili. Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per utilizzo di atto falso.

Il controllo è avvenuto nei giorni scorsi nel parcheggio di un centro commerciale dell’hinterland catanese, dove una pattuglia del Commissariato di Librino era impegnata in un servizio di prevenzione dei reati predatori.

Pass modificato con un pennarello

Durante il controllo di alcune vetture in sosta irregolare, gli agenti hanno notato un’auto parcheggiata nello stallo disabili con un contrassegno esposto in modo da renderne difficile la lettura.

Rintracciato il proprietario, che si trovava all’interno del centro commerciale, i poliziotti hanno accertato che il pass era scaduto da tempo e apparteneva a una sua parente morta da anni.

L’uomo aveva anche cercato di alterare la data di scadenza con un pennarello nero. Il documento è stato sequestrato. L’indagato, per il quale vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, rischia ora fino a due anni di reclusione.