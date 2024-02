Parcheggiatori abusivi ad Acireale, emessi tre Daspo urbani

Gli uomini agivano in piazza Peppino Impastato

ACIREALE (CATANIA) – Ordini di allontanamento ad Acireale per tre parcheggiatori abusivi. Secondo quanto si apprende da un comunicato dell’amministrazione comunale, i tre “esercitavano l’attività di guardiamacchine in piazza Peppino Impastato e agevolavano con segnalazioni la manovra di parcheggio di automobilisti richiedendo somme di denaro in cambio della custodia e della vigilanza del veicolo”.

Parcheggiatori abusivi ad Acireale, le sanzioni

Ieri pomeriggio i tre parcheggiatori abusivi che monopolizzavano la piazza sono stati sanzionati e per loro è scattato l’Ordine di allontanamento previsto dal Regolamento per la Salvaguardia della Sicurezza Urbana e della Incolumità pubblica del Comune di Acireale, approvato nel dicembre del 2023.

I tre, secondo quanto accertato degli agenti della Polizia Municipale del Comune di Acireale avrebbero “impedito la libera accessibilità e la fruizione delle infrastrutture, violando il divieto di stazionamento o di occupazione di spazi”.