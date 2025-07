Parcheggio Mongibello, la proposta: “Si apra anche nelle ore serali”

Il consigliere Zacco: "Mancato incasso per Amat"

PALERMO – “Trovo inaccettabile che il parcheggio pubblico di Mongibello, a Mondello, continui a chiudere alle 20, anche in piena stagione estiva, mentre ogni sera la borgata è letteralmente presa d’assalto da residenti e turisti”. Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della Sesta Commissione, Ottavio Zacco.

“Sabato sera ho constatato personalmente una situazione particolarmente caotica: automobili posteggiate ovunque, persino sui marciapiedi, a dimostrazione di una gestione inadeguata rispetto alla reale affluenza. Ritengo che mantenere chiuso il parcheggio pubblico nelle ore serali significhi, nei fatti, favorire i parcheggi privati, arrecando un danno economico ingiustificabile ad Amat e contribuendo al disordine urbano”.

“È opportuno sottolineare che Amat ha sostenuto un investimento complessivo di circa 200 mila euro per l’installazione dei cancelli automatizzati presso il parcheggio Mongibello: un intervento certamente oneroso, che rischia di rivelarsi poco efficace soprattutto nella stagione invernale, quando la zona è meno frequentata e più esposta al rischio di atti vandalici.

Per queste ragioni, ho chiesto che l’Amministrazione comunale e Amat intervengano con urgenza per estendere l’orario di apertura dei parcheggi pubblici anche nelle ore serali, garantendo così una gestione più efficiente, sicura e rispettosa delle esigenze collettive in una delle aree turistiche più frequentate della città”.