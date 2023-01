Parco dell’Etna, subentra il commissario

Enzo Spartà rileva il posto di Carlo Caputo.

CATANIA – Esce Carlo Caputo, entra Enzo Spartà. Cambio al vertice del Parco dell’Etna. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha inviato il commissario a guidare l’ente che ha sede nel secolare ex monastero dei benedettini di Nicolosi. 63 anni di età, ingegnere di Paternò, Spartà è dirigente alla Protezione civile di Palermo.

“In due anni e mezzo di mandato, ho provato a incidere e dare impulso nuovo a un ente da troppo tempo silente – dichiara il presidente uscente Carlo Caputo – Un ente che ha molte difficoltà finanziarie e pochissime risorse umane. Comunque in questo arco temporale il mio bilancio posso riassumerlo cosi: ripartenza delle escursioni sul versante nord, queste erano bloccate da 5 anni; attivazione di due app del parco (una di queste in lingua dei segni); nuova segnaletica del Parco (l’ultima installazione risaliva alla fine degli anni ottanta); accordo con funivia per scontistica residenti dei comuni della provincia di catania; acquisto diritti d’autore per stampa mappa del parco; istituzione marchio Parco dell’Etna”.