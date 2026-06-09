 Dario Montana è il nuovo direttore del Parco dell'Etna
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Parco dell’Etna, Dario Montana nominato direttore reggente

Dario Montana direttore parco dell'Etna
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Sostituisce Giuseppe Battaglia dimessosi lo scorso 28 maggio
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CATANIA – Il dirigente regionale Dario Montana è il nuovo direttore reggente del Parco dell’Etna. Lo ha nominato l’assessora regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, in sostituzione di Giuseppe Battaglia dimessosi lo scorso 28 maggio.

La nomina decorre da oggi e, spiega una nota della Regione, ha carattere transitorio in attesa della definizione delle procedure di avviso pubblico e di istituzione dell’albo regionale ai sensi della nuova normativa regionale, che prevede l’avvio dell’avviso pubblico e l’istituzione dell’albo regionale dei direttori degli enti gestori delle aree naturali protette.

Chi è Dario Montana

Il nuovo direttore del Parco dell’Etna, ricorda la nota, è vittima di mafia: è il fratello del commissario della polizia Beppe Montana, assassinato da Cosa nostra nel 1985.

Tra gli incarichi professionali ricoperti figura anche quello di dirigente responsabile dell’Unità operativa S.10.02 del corpo forestale della Regione Siciliana, con competenze in materia di vigilanza sul territorio e tutela del vincolo idrogeologico.

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