Parco dell’Etna, Giovanni Riggio è il nuovo Commissario straordinario

Funzionario regionale di lungo corso

CATANIA – Giovanni Riggio, Funzionario dell’Amministrazione regionale, è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente Parco dell’Etna. Subentra al precedente Commissario, Antonio Lo Dico (dirigente della Regione) che aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 18 settembre.

La nomina è dell’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusy Savarino.

Il curriculum

Palermitano di nascita, Giovanni Riggio in più occasioni è stato nominato Commissario in sostituzione dei consigli d’amministrazione di diverse Ipab della Sicilia. Ma anche Commissario ad acta diversi Comuni isolani: in sostituzione di sindaci o consigli comunali nell’approvazione di Bilanci di previsione o Conti consuntivi.

Commissario e Parco dell’Etna

Di fatto l’ultimo Presidente del Parco dell’Etna, è stato l’attuale sindaco di Belpasso Carlo Caputo rimasto in sella all’Ente fino al gennaio del 2023. Scatta adesso il percorso commissariale del Funzionario, Giovanni Riggio.