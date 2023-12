Parma-Palermo, rosanero alla ricerca della svolta: le probabili formazioni

Novità nel centrocampo dei rosanero

A Parma per voltare pagina. Il Palermo di Eugenio Corini è ospite della capolista di Serie B allo stadio “Ennio Tardini” e si prepara ad affrontare il miglior attacco del campionato (29 i gol segnati dai ducali fino a questo momento). I rosanero, nonostante la gara tutt’altro che facile, devono dare una scossa al momento negativo che stanno vivendo, soprattutto sul piano dei risultati.

La squadra di Fabio Pecchia è in vetta alla classifica del campionato cadetto praticamente dall’inizio della stagione. L’obiettivo dei padroni di casa è quello di puntare alla promozione in Serie A e le premesse, a poche gare dalla chiusura del girone di andata, sono state mantenute. Il Parma ha perso soltanto due volte finora, con Venezia e Lecco, conquistando in totale tre pareggi e dieci vittorie, ultima in ordine di tempo contro lo Spezia. Con il successo ai danni dei siciliani i padroni di casa diventerebbero primi in classifica in solitaria a quota 36 punti (il Venezia, infatti, a 33 punti proprio come i ducali, ha perso ieri contro la Cremonese per 1-0).

La compagine del capoluogo siciliano deve invece provare a svoltare dopo una serie di prestazioni insufficienti e di risultati negativi. L’ultima vittoria del Palermo risale all’otto novembre, quando i rosanero vinsero di misura in casa contro il Brescia nel recupero della seconda giornata di Serie B. Nelle ultime sette gare Brunori e compagni hanno ottenuto i tre punti solo contro le Rondinelle, totalizzando poi quattro sconfitte e due pareggi. Il club di viale del Fante, però, nelle gare fuori casa ha uno dei migliori score rispetto alle avversarie della serie cadetta e la sfida del “Tardini” potrebbe permettere ai rosa di invertire la rotta in ottica prestazioni e risultati.

Le probabili formazioni

Nell’impegno infrasettimanale di Coppa Italia, il tecnico dei ducali ha schierato alcune “seconde scelte” che quasi stavano per sancire il passaggio del turno contro la Fiorentina. Alla fine, dopo i calci di rigore, hanno vinto i toscani, ma la gara del “Franchi” ha confermato tutte le qualità della rosa parmense. Contro i rosanero torneranno in campo i titolari che fino a questo momento hanno garantito qualità e quantità nel 4-2-3-1 dei padroni di casa.

La buona notizia in casa Palermo è il recupero di quasi tutti gli infortunati tra le fila dei rosanero. L’unico che non sarà della gara è Ceccaroni, partito comunque insieme alla squadra. Al suo posto, insieme a Lucioni, confermato ancora Marconi, con Lund e Mateju sugli esterni difensivi. Stulac dovrebbe tornare ad essere titolare nell’undici di partenza, affiancato da Segre e Coulibaly. Di Franesco e Di Mariano saranno a supporto di Brunori.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Ansaldi, Delprato, Balogh, Di Chiara; Estévez, Hernani; Man, Bernabé, Benedyczak; Bonny.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.