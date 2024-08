Coppa Italia, Parma-Palermo: la diretta del match LIVE

Esordio stagionale per la squadra guidata da Dionisi

PARMA – Un Palermo rinnovato, almeno in parte, si prepara ad affrontare il Parma nella gara valida come trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa, con la vincente che affronterà il Napoli. Per le due squadre, che lo scorso anno si sono fronteggiate nel campionato di Serie B, è la prima uscita ufficiale.

Il Parma di Pecchia, neopromosso nella massima serie, scende in campo con il 4231. Tra i pali ci sarà Chichizola, la coppia dei centrali sarà composta da Osorio e Balogh, la fascia destra sarà presidiata da Coulibaly, quella opposta da Valeri, alla prima presenza con la maglia dei ducali. In mediana Estevez e , Cyprien, sulla trequarti il terzetto Man, Sohm, Mihaila, che supporteranno la punta Bonny.

Dionisi, all’esordio ufficiale con i rosanero, punta sul 433. In porta il neo acquisto Gomis, sulle fasce a destra ci sarà Diakitè, Lund su quella opposta. I centrali saranno Nedelcearu e Nikolaou, anche lui all’esordio in rosanero. La mediana vedrà Ranocchia e Gomes ai lati di Blin, con quest’ultimo che potrebbe scambiare la posizione con il connazionale. In avanti il capitano Brunori sarà supportato da Insigne, che agirà sulla destra, e Di Francesco.

Primo tempo:

19′ Gomis para il rigore. Sul dischetto si presenta Man che calcia con il sinistro, Gomis si tuffa alla sua sinistra mandando in angolo.

18′ Dopo il check l’arbitro assegna un calcio di rigore per i padroni di casa.

16′ I calciatori del Parma chiedono un calcio di rigore per un tocco di Nikolaou su Mihaila, l’arbitro non è della stessa idea ma il Var lo richiama al check e potrebbe essere fischiato un calcio di rigore.

14′ Prima occasione per il Palermo con Brunori che svirgola, da posizione ravvicinata, e manda sul fondo.

13′ Calcio di punizione sulla trequarti per il Palermo. Se ne incarica Ranocchia che calcia in porta, la conclusione però viene deviata dalla barriera e finisce in calcio d’angolo.

5′ Fase di studio da parte di entrambe le squadre.

1′ Inizia il match. Il primo pallone del match è della squadra guidata da Dionisi.

Il tabellino

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Balogh, Valeri; Estevez, Cyprien; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. A disposizione: Suzuki, Corvi, Valenti, Delprato, Hainaut, Partipilo, Camara, Circati, Haj, Kowalski, Mikolajewski. Allenatore: Fabio Pecchia.

PALERMO (4-3-3): Gomis; Diakité, Nikolaou, Nedelcearu, Lund; Ranocchia, Blin, Gomes; Insigne, Brunori, Di Francesco. A disposizione: Desplanches, Nespola, Graves, Di Mariano, Vasic, Appuah, Henry, Buttaro, Pierozzi, Peda, Saric, Ceccaroni. Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Perenzoni (Miniutti-Regattieri). IV ufficiale: Rinaldi (Bassano del Grappa). Var: Maggioni (Lecco). Avar: Minelli (Varese).

Note:

Marcatori: