Parma-Palermo, Corini: “Prestazione di livello, non meritavamo di perdere”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero al termine della sfida contro gli uomini di Pecchia

1' DI LETTURA

PALERMO – Non è bastato lottare questa volta al Palermo di Eugenio Corini che esce dal “Tardini” di Parma con una sconfitta, al netto di una gara giocata alla pari nonostante le numerosissime assenze per infortunio e una formazione completamente rivoluzionata.

Al termine del match l’allenatore rosanero è intervenuto in mixed zone per commentare il risultato maturato contro gli uomini di Pecchia:

“La squadra fisicamente ha retto, ricordo tanti giocatori del Parma con i crampi e sotto questo punto di vista abbiamo fatto una grande partita nonostante qualche giocatore che non disputava una partita da tanto tempo. Abbiamo fatto una prestazione di grande livello, non ricordo azioni pericolose del Parma nel secondo tempo. C’è grande rammarico per una partita che non meritavamo di perdere, è successo ma torniamo a casa con consapevolezze importanti dei nostri mezzi che vogliamo mettere in campo già contro il Cosenza”.

“Abbiamo alzato il livello delle nostre ambizioni – prosegue Corini – oggi abbiamo giocato su un campo difficile contro una squadra ultra-qualitativa e si è visto anche nei cambi che hanno effettuato. Ci hanno rispettato, all’inizio hanno fatto giocare Vazquez falso nove e questo vuol dire che il Palermo è cresciuto e che gli avversari sanno che abbiamo una consapevolezza importante. Ce la siamo giocata alla pari, c’è grande rammarico per non aver portato a casa un risultato che secondo me meritavamo”.

“E’ stato emozionante vedere il muro rosanero – conclude il tecnico di Bagnolo Mella – è stato straordinario come ci hanno accompagnato e spinto. Dico spesso che quando stiamo insieme siamo forti, li aspetto numerosi per vincere contro un Cosenza in salute e che sta molto bene. Vogliamo tornare alla vittoria per ambire a questa zona play-off che secondo me abbiamo la possibilità di raggiungere”.