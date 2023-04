Parma-Palermo, Saric: “Crediamo nei play-off e ci crederemo sempre”

Le parole del centrocampista bosniaco al termine della gara contro la compagine ducale

1' DI LETTURA

PALERMO – Parola a Dario Saric. Il centrocampista del Palermo è intervenuto in mixed zone al termine della partita contro il Parma per commentare la sconfitta maturata al “Tardini” per mano della compagine di Pecchia:

“Non era una partita da perdere, l’abbiamo preparata in questo modo e abbiamo fatto la nostra gara. Avevamo tante defezioni e infortuni, una situazione sicuramente non facile ma chi non giocava da tanto tempo ha fatto la sua partita e ci ha aiutato tanto. Dispiace perché alla fine non c’è stata una dominanza loro, era una partita che secondo me doveva finire in pareggio perché era molto equilibrata nonostante il loro livello tecnico. Dispiace per la squadra, per i tifosi e per la città ma siamo un grande gruppo, mettiamo di nuovo la testa bassa e torniamo al lavoro per inseguire di nuovo i risultati utili”.

“E’ un peccato perché abbiamo fatto la nostra partita – prosegue Saric – abbiamo difeso bene e avuto occasioni ma purtroppo abbiamo preso questi gol e può succedere. Non ci scalfisce minimamente, siamo un grande gruppo e rimaniamo sempre in partita senza farci prendere da nervosismi. Lo dimostriamo in partita perché quando andiamo sotto abbiamo sempre la forza di rimontare, come abbiamo fatto contro il Modena l’abbiamo fatto anche oggi ma purtroppo non siamo riusciti a tenere il pareggio fino alla fine”.

“Purtroppo ci sono situazioni nelle quali l’arbitro decide se è calcio d’angolo o meno – conclude il centrocampista bosniaco in merito all’azione del primo gol del Parma e della lotta play-off – in questo caso l’ha dato ma dovevamo essere più bravi in marcatura, dobbiamo lavorare più su quello che sulla scelta dell’arbitro. Play off? Ci crediamo e ci crederemo sempre, fino a quando ci sono partite e punti in palio noi andremo a conquistarceli”.