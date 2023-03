Palermo, quanti assenti: i rosa a Parma senza giocatori chiave

Tanti problemi soprattutto nel reparto difensivo per i siciliani

Il Palermo di Eugenio Corini è partito alla volta di Parma in vista della sfida del “Tardini” in programma sabato 1 aprile alle ore 14:00. Nel primissimo pomeriggio di giovedì 30 marzo, la compagine del capoluogo siciliano si è diretta all’aeroporto “Falcone e Borsellino” per giungere successivamente in Emilia Romagna. Sono 20 i calciatori rosanero partiti insieme allo staff del club di viale del Fante: 19 giocatori della prima squadra ai quali si è aggiunto anche Samuele Lo Coco, attaccante classe 2004 della Primavera di mister Di Benedetto. Tanti gli assenti, infatti, tra le fila della compagine guidata dal tecnico di Bagnolo Mella. Diversi infortuni hanno fermato alcuni dei giocatori chiave a disposizione di mister Corini che hanno contribuito agli ottimi risultati delle ultime gare dei rosa.

GLI ASSENTI

Il Palermo arriva a Parma con diverse defezioni in rosa. Esclusi i lunghi infortuni di Elia e Stulac, non saranno della gara del “Tardini” Marco Sala, Ivan Marconi, Ionut Nedelcearu, Davide Bettella, Jeremie Broh, Valerio Verre e Francesco Di Mariano. Preoccupazione anche per il portiere Mirko Pigliacelli, reduce da una sindrome influenzale con stato febbrile. La temperatura corporea dell’estremo difensore dei siciliani, però, è tornata nella normalità già la sera di mercoledì 29 marzo e per questo motivo è stato convocato.

IN DIFESA

Assenze pesanti soprattutto nel reparto difensivo. Il centrale rumeno Nedelcearu, leader del reparto arretrato, è tornato dagli impegni con la sua nazionale con la febbre e per questo motivo non è tra i calciatori partiti alla volta di Parma. A questo si aggiunge anche l’infortunio all’adduttore di Marconi, che sta tenendo lontano dal campo il difensore rosanero da quasi un mese. Chiude la situazione del reparto Bettella, anche lui fermo da alcune settimane per un problema muscolare.

CENTROCAMPO

Per quanto riguarda la mediana non saranno della partita Verre e Broh. Il primo però, anche lui reduce da una sindrome influenzale con stato febbrile, potrebbe raggiungere in extremis i compagni di squadra. Corini, infatti, ha dichiarato nella conferenza pre-partita che cercheranno di “capire se Verre potrà agganciare la squadra a Parma, così da vedere se sarà possibile recuperarlo almeno per la panchina”. Broh, invece, fresco di rinnovo di contratto, ha avuto una ricaduta durante il ritiro di Girona. Chiudono la situazione infortunati Sala, ancora in fase di riatletizzazione, e Di Mariano, che ormai da settimane convive con una infiammazione al ginocchio.

LE ALTERNATIVE

Mister Corini, a dispetto delle defezioni, potrà contare su alcune alternative presenti nella compagine rosanero, composta unicamente da titolari secondo l’idea dello stesso allenatore di Bagnolo Mella. In difesa saranno disponibili Mateju, Graves, Orihuela, Buttaro e Lancini. A centrocampo ci saranno Segre, Gomes, Saric e Damiani. Sulla corsia di destra i rosa possono contare su Valente, ma possono adattarsi alcuni calciatori del reparto difensivo; a sinistra ci sono Aurelio e Masciangelo. Infine, in avanti, Brunori è stato convocato ma sono confermate le presenze di Tutino, Soleri e Vido. Due posti per quattro attaccanti, anche se la scelta dell’allenatore dal primo minuto ricadrà per due calciatori soltanto tra Tutino, Soleri e Brunori.