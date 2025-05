Partinico: la Democrazia Cristiana esce dalla maggioranza consiliare

"Valuteremo caso per caso le proposte amministrative"

PALERMO – Cambia la composizione della maggioranza consiliare a Partinico. La Democrazia Cristiana ha annunciato la decisione di lasciare il gruppo di maggioranza motivando la scelta con una crescente distanza su temi e valori fondamentali. Lo si apprende in una nota firmata da Santi Bellomare, segretario provinciale della DC a Palermo, e Adriana Canestrari, commissario cittadino del partito.

DC a Partinico, il comunicato integrale

“La Democrazia Cristiana comunica, con senso di responsabilità e trasparenza verso i cittadini, la decisione del partito e dei tre consiglieri comunali di uscire dal gruppo di maggioranza consiliare a Partinico.

Una scelta maturata dopo un’attenta e approfondita riflessione interna, resa necessaria dalla crescente distanza su temi per noi fondamentali e dai valori che – continuano – ispirano da sempre la nostra azione politica: la centralità della persona, la solidarietà, la sussidiarietà e la coesione sociale.

Pur avendo inizialmente condiviso un progetto amministrativo comune, riteniamo che l’attuale indirizzo politico non risponda più alle esigenze concrete della nostra comunità né agli impegni assunti con i cittadini partinicesi. La Democrazia Cristiana – continuano – intende quindi proseguire il proprio impegno all’interno del Consiglio Comunale in maniera autonoma e responsabile, valutando caso per caso le proposte amministrative e avanzando contributi concreti e utili alla città.

Ribadiamo la nostra piena disponibilità al confronto costruttivo, nella convinzione che la buona politica debba sempre restare al servizio della persona e del bene comune. Coerenza, serietà e spirito di servizio continueranno a guidare ogni nostra scelta nell’interesse esclusivo della comunità partinicese”.