Partinico, pastore appicca un incendio boschivo: scatta l’arresto

Ad avvertire la polizia è stato un testimone

PALERMO – Un pastore di 41 anni è stato arrestato dalla polizia a Partinico (Palermo) per incendio boschivo.

Partinico, pastore appicca un incendio

È accusato di avere appiccato il fuoco a delle sterpaglie mentre pascolava il gregge di pecore, in una zona dove ci sono pini ad alto fusto e nelle vicinanze di vigneti, coltivazione di olivi, abitazioni civili, di una cantina vitivinicola, e di una strada statale.

Ad avvertire la polizia è stato un testimone che ha visto il pastore accendere il rogo. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Il pastore è ai domiciliari.