 Partinico, pastore appicca un incendio boschivo: scatta l'arresto
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Partinico, pastore appicca un incendio boschivo: scatta l’arresto

Ad avvertire la polizia è stato un testimone
le indagini
di
1 min di lettura

PALERMO – Un pastore di 41 anni è stato arrestato dalla polizia a Partinico (Palermo) per incendio boschivo.

Partinico, pastore appicca un incendio

È accusato di avere appiccato il fuoco a delle sterpaglie mentre pascolava il gregge di pecore, in una zona dove ci sono pini ad alto fusto e nelle vicinanze di vigneti, coltivazione di olivi, abitazioni civili, di una cantina vitivinicola, e di una strada statale.

Ad avvertire la polizia è stato un testimone che ha visto il pastore accendere il rogo. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Il pastore è ai domiciliari.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI