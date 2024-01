Partinico, tre mezzi in fiamme in via Ragona: ipotesi di rogo doloso

Distrutti dalle fiamme due furgoni e un'auto appartenenti allo stesso nucleo familiare

PARTINICO – Incendio nella notte a Partinico in via Ragona. Tre mezzi sono andati a fuoco per cause che sono ancora in corso di accertamento. Distrutti dalle fiamme due furgoni e un’auto, posteggiati. I proprietari sono tutti dello stesso nucleo familiare.

Ad intervenire i vigili del fuoco del locale distaccamento che sono intervenuti per domare le fiamme. I mezzi però sono andati pesantemente danneggiati. Ad indagare i carabinieri che stanno provando a capire anzitutto la matrice del rogo. Pare comunque che le indagini siano maggiormente dirette verso il raid doloso.