“Ucciso per una lite in strada”. Muore a 45 anni picchiato da due giovani

Gli aggressori si sono consegnati

Picchiato e ucciso per una lite in strada. Un uomo di 45 anni è morto all’ospedale Civico di Partinico in provincia di Palermo. Si chiamava Gioacchino Vaccaro e faceva il fruttivendolo.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato aggredito da due giovani fratelli in largo Avellone. La vittima avrebbe sgridato uno dei fratelli perché erano transitati ad alta velocità con la macchina. I due lo avrebbero picchiato davanti alla moglie e al figlio.

In ballo c’è ance un’altra ipotesi raccolta sul posto. Vaccaro sarebbe sceso in strada per difendere il figlio. Gli autori del pestaggio sono prima fuggiti e poi si sono consegnati ai carabinieri. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Gioacchino Vaccaro

La vittima è deceduta in ospedale, adesso bisognerà capire se la causa siano state le lesioni interne per le botte subite oppure per un problema cardiaco.