Partinico, un’estate al massimo tra musica, cultura e tradizioni

È il programma dell’estate di Partinico

PARTINICO – A Partinico torna l’appuntamento con i grandi nomi della musica e dello spettacolo. Tutto pronto, infatti, per la “Festa d’agosto”, evento da sempre caro alla comunità partinciese poiché legato alla Madonna del Ponte e al Santissimo Crocifisso.

Un appuntamento che negli anni ha rischiato di perdersi del tutto, rianimato dalla squadra del sindaco Pietro Rao, nella convinzione che aggregazione e socialità siano strumenti imprescindibili per sanare la frattura tra la la gente e la città.

Entusiasta il primo cittadino Pietro Rao, che commenta l’ambizIoso cartellone e ricorda i sacrifici dell’organizzazione: “Malgrado il taglio dei fondi e grazie al contributo di alcune aziende – commenta Rao – siamo riusciti ad allestire un programma importante ed eterogeneo, con un occhio ai cittadini che per motivi economici non hanno possibilità di partecipare ad eventi musicali di respiro nazionale”.

Ed é grazie all’impegno di sindaco e amministrazione che, dal 3 al 10 agosto, Partinico torna protagonista della movida della provincia di Palermo grazie a un programma ricco e variegato.

Si parte il 3 agosto con l’alta moda a Borgo Parrini a cui farà seguito, giorno 4, la 43° edizione del Trofeo M.ss. del Ponte dedicato a Piero Galati.

Ma il clou arriva con la musica e con i grandi nomi. A scaldare i motori, il 5 agosto a piazza Duomo, saranno i “Dire Action”, con lo spettacolo tributo ad una delle band che ha segnato la storia del rock mondiale, i “Dire straits”.

Martedì 6 agosto Partinico e piazza Duomo diventano location prestigiosa per i grandi nomi della tv siciliana con lo spettacolo “Sicilia in festa”.

Il fine settimana si chiuderà col botto e con la grande musica! Il 7 agosto Lello Analfino (voce e frontman dei Tinturia) infuocherà piazza Duomo insieme alla Sicily Pop Orchestra, mentre il 9 sarà il momento di una delle più intense e meravigliose voci del cantautorato italiano, Amedeo Minghi.

A chiudere la settimana di festeggiamenti il concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana presso la Real Cantina Borbonica sabato 10 agosto. A seguire, domenica 11 agosto, una nuova edizione di “Calici di stelle”, kermesse eno-culturale in cui vino e cultura si fondono nella suggestiva cornice della Cantina Borbonica.

“Per il secondo anno consecutivo – conclude Rao – siamo riusciti in qualcosa che appena pochi anni fa sembrava impossibile. Lavoriamo con impegno per riposizionare la nostra città sulla mappa degli eventi estivi che contano, lo facciamo guardando al futuro con fiducia e volontà. L’edizione 2024 della “Festa d’Agosto” conferma che la strada é quella giusta e che, uniti, si può fare tanto per favorire la promozione turistica del territorio partinciese, un territorio che già dal prossimo anno si candida ad essere motore di sviluppo di tutto il comprensorio comprensorio”.