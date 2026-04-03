Dopo settimane di instabilità anomala, in Sicilia esploderà la primavera

Dopo settimane segnate da freddo fuori stagione, vento e piogge insistenti, arriva finalmente la svolta che tutti aspettavano. Le previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta parlano chiaro: la primavera farà finalmente capolino in Sicilia.

Basta freddo, arriva l’alta pressione

Il lungo periodo instabile che ha caratterizzato marzo e l’inizio di aprile lascia spazio a un cambio deciso della circolazione atmosferica. Le correnti fredde che hanno interessato il Mediterraneo si allontanano, mentre un campo di alta pressione torna a rafforzarsi sull’Italia.

Questo passaggio segna l’inizio di una fase più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e un deciso miglioramento su tutta l’isola.

Meteo Pasqua e Pasquetta in Sicilia, torna l’anticiclone

Le previsioni indicano condizioni favorevoli per entrambe le giornate festive. Torna l’anticiclone e il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con solo qualche velatura di passaggio e una bassa probabilità di precipitazioni.

Le temperature torneranno a salire in modo evidente, dopo giorni sotto media. Durante le ore centrali si potranno superare i 20 gradi in molte zone della Sicilia, con un clima decisamente più gradevole.

Giornate ideali per stare all’aperto

Il miglioramento arriva nel momento giusto. Le condizioni saranno perfette per trascorrere Pasquetta fuori casa, tra escursioni, picnic e la tradizionale “arrustuta”, ovvero la grigliata a cielo aperto.

Dalle coste alle aree interne, il clima sarà mite e stabile, con ventilazione generalmente debole e mari poco mossi. Un contesto ideale per attività all’aria aperta senza particolari criticità.

In Sicilia temperature primaverili anche dopo Pasqua

La fase stabile non si esaurirà con le festività. Anche nei giorni immediatamente successivi il tempo resterà in prevalenza soleggiato, con un ulteriore aumento delle temperature.

Il rialzo termico accompagnerà la Sicilia verso valori pienamente primaverili, consolidando una tendenza che dovrebbe proseguire almeno fino alla seconda settimana di aprile.

Una svolta attesa dopo settimane difficili

Il cambio di scenario segna la fine di una fase meteo particolarmente movimentata. Dopo un periodo dominato da condizioni quasi invernali, il ritorno del sole e delle temperature miti rappresenta un segnale chiaro: la primavera è pronta a imporsi.

Per chi aveva programmato le festività all’aperto, le indicazioni sono positive. Il tempo sarà dalla parte dei siciliani, con giornate finalmente in linea con la stagione.