La svolta è vicina, ecco la data da segnare col rosso sul calendario

L’inizio di aprile ha visto la Sicilia calata in un contesto quasi invernale, ma il cambio di passo è più vicino di quanto sembri: adesso c’è una data precisa, dopo giorni di freddo anomalo, venti di burrasca, piogge torrenziali, neve e una sola, incessante domanda: quando arriva il caldo?

Un inizio di aprile freddo e instabile

L’inizio di aprile è stato caratterizzato da correnti fredde e instabilità diffusa, con temperature ben al di sotto delle medie stagionali. Piogge, vento e perfino nevicate sui rilievi hanno caratterizzato il quadro meteo, rendendo la primavera quasi impercettibile.

Questo scenario è stato determinato da una circolazione atmosferica ancora bloccata su configurazioni invernali, con infiltrazioni di aria fredda proveniente dai Balcani e dal Nord Europa.

Pasqua con tempo in miglioramento

Le proiezioni dei principali modelli indicano un miglioramento proprio in vista del weekend pasquale. Le condizioni dovrebbero stabilizzarsi, con un aumento delle temperature e un graduale ritorno del sole su gran parte della Sicilia.

Non si tratterà ancora di caldo vero e proprio, ma di un primo segnale di normalizzazione: valori più miti durante il giorno e un clima complessivamente più gradevole, soprattutto nelle ore centrali.

Quando arriva il caldo in Sicilia: la data

Il vero cambio di scenario è atteso subito dopo Pasqua, tra il 6 e il 10 aprile. A partire dalla settimana successiva, le correnti fredde dovrebbero lasciare spazio a un’espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo.

Questo favorirà un aumento più deciso delle temperature, con valori che potranno riportarsi in linea con la media primaverile o leggermente al di sopra. Le massime potrebbero tornare stabilmente sopra i 20 gradi, con picchi anche più elevati nelle zone interne e lungo le coste esposte al sole.

Il quadro atmosferico potrebbe essere accompagnato dalla presenza di polveri desertiche in sospensione, tipica delle correnti meridionali, e da occasionali annuvolamenti bassi lungo le aree tirreniche

Temperature in aumento e giornate più lunghe

Con l’avanzare della stagione, anche la durata delle giornate giocherà un ruolo importante. Maggiore irraggiamento solare e condizioni più stabili contribuiranno a rendere il clima progressivamente più caldo e asciutto.

Le temperature minime tenderanno a salire, mentre le massime potranno avvicinarsi ai primi valori tipicamente primaverili avanzati, segnando un netto distacco rispetto alla fase fredda di inizio mese, fortemente condizionata dal ciclone Erminio anche in Sicilia.

Tendenza meteo: verso una primavera più stabile

Le tendenze a medio termine confermano una fase più stabile e meno perturbata. L’alta pressione dovrebbe garantire giornate prevalentemente soleggiate, con bassa probabilità di precipitazioni e condizioni ideali per attività all’aperto.

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