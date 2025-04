Pasqua e Ponti, 545mila italiani all’estero con agenzie viaggi

Europa tra le mete più scelte, poi Mar Rosso e anche Usa

ROMA- A Pasqua e nei Ponti primaverili aumenta la voglia di vacanze degli italiani: in questo periodo, saranno ben 545mila i vacanzieri che sceglieranno una destinazione oltre confine, soprattutto in Europa, utilizzando i servizi delle agenzie di viaggi.

Un trend positivo della domanda turistica in agenzia che registra complessivamente un +3,4% – tra mete estere ed italiane – rispetto al 2024, nonostante la complessità del periodo dal punto di vista geopolitico e l’aumento medio dei prezzi dei servizi dovuti all’inflazione. Emerge dall’indagine realizzata da Cst-Centro Studi Turistici di Firenze, l’Osservatorio sul Turismo Organizzato di Assoviaggi Confesercenti, su un campione di 738 agenzie di viaggi.

L’aumento della domanda, secondo le rilevazioni, è stato segnalato dal 38,2% del campione, contro il 36,4% di indicazioni di stabilità da parte degli operatori del settore ed un 21,8% che ha registrato una diminuzione. Il 60% dei pacchetti venduti riguarda destinazioni estere, contro il 40% delle mete italiane che confermano le città d’arte le più amate del Belpaese in questo periodo dell’anno.

L’entusiasmo degli italiani per i viaggi oltre confine si concentra per le destinazioni europee, in particolare le capitali apprezzate per il loro fascino storico e artistico, Londra, Parigi, Berlino, Lisbona, Madrid, Atene, Istanbul. Tra le destinazioni più ambite fuori dall’Europa troviamo invece l’Egitto classico ed il Mar Rosso, il Marocco, Zanzibar e Capo Verde, in grado di offrire ai vacanzieri quel giusto mix di cultura e bellezze naturali.

Tra le mete più desiderate segue il Medio Oriente con Emirati Arabi, Giordania, Turchia ed Oman che guadagnando sempre più popolarità. Infine, anche l’area asiatica ha le sue meraviglie considerate mete da sogno come il Giappone, Uzbekistan, Maldive e Vietnam. E, nonostante il caos dazi, non sono mancate le richieste anche per Stati Uniti, Canada e Messico.

Cultura e storia risultano tra le più amate in agenzia: città d’arte italiane e capitali europee hanno infatti trainato le richieste del periodo riscuotendo il maggior successo. Le formule-viaggio con esperti della destinazione, storici dell’arte, archeologi e giornalisti, pensate per trasformare un viaggio in una vera esperienza ed aperti a un numero limitato di partecipanti hanno visto aumentare fortemente la richiesta da parte degli italiani.

Ma anche le crociere e i viaggi esotici verso località balneari hanno contribuito a suscitare l’interesse della domanda in agenzia. Dal monitoraggio emerge, inoltre, un notevole aumento delle richieste di viaggi “su misura”, che permettono di personalizzare l’esperienza di viaggio in base alle proprie esigenze e ai propri gusti.

“Gli italiani si rivolgono in agenzia di viaggi per trovare soluzioni personalizzate – afferma Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi – consigli su proposte di viaggio che valorizzino l’esperienza culturale e di scoperta, ma anche per avere tutela e sicurezza nella scelta dei servizi prenotati e bypassare le complessità oggi imposte dalle norme previste per viaggiare in altri paesi”.