Passalacqua Ragusa, Ilaria Milazzo fa il suo ritorno in Sicilia

RAGUSA – Ilaria Milazzo torna nella sua Sicilia per vestire la maglia della Passalacqua Ragusa. La playmaker 29enne, nativa di Canicattì, dopo 10 anni tra Umbertide, Torino e San Martino di Lupari, ritorna a giocare per una squadra siciliana dopo avere militato tra le fila di Priolo per tre stagioni. Nell’ultimo campionato, con la maglia di San Martino di Lupari, Ilaria (che ha sempre migliorato le sue performance, raggiungendo proprio la scorsa stagione i migliori score della sua carriera) ha messo a segno 14 punti di media a partita, tirando col 48% da due, il 36% da tre e il 90% dalla lunetta, raccogliendo inoltre 4,5 rimbalzi di media e dispensando 4 assist. Numeri di tutto rispetto per una giocatrice che il pubblico ragusano ha sempre dimostrato di apprezzare e per un “matrimonio” che in molti attendevano da diverso tempo.

“Sono immensamente felice di ritornare nella mia Sicilia cui sono legata tantissimo – dice la nuova giocatrice biancoverde – Rappresentare la città di Ragusa è come rappresentare la Sicilia per me, ciò che ho sempre sognato. Sono quindi grata alla società Passalacqua e al coach Lardo per la fiducia in me riposta di essere parte di un progetto solido e ambizioso. Indossare la maglia di Ragusa è per me un privilegio. Sarà un onore e fonte di responsabilità. La Virtus Eirene rappresenta una delle poche eccellenze sportive femminili in tutta la Sicilia e nel Meridione, una realtà che ha saputo raggiungere e mantenere il vertice negli anni, e sappiamo tutti quanto sia oneroso e difficile per chi vive al Sud fare sport ad alti livelli. Non vedo l’ora di cominciare”.